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Altekma evinde galibiyet arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altekma evinde galibiyet arıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 mağlup olan Altekma yarın evinde düşme hattındaki Bingöl Solhanspor'la karşı karşıya gelecek.

BİNGÖL (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 mağlup olan Altekma yarın evinde düşme hattındaki Bingöl Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 yenilen İzmir temsilcisi bu kez galip gelen taraf olmak istiyor. Ligde Altekma 25 puanla 8'inci sırada, Solhanspor ise 19 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Sigorta, Bingöl, Tokat, Spor, Haberler

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