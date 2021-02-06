Altekma evinde Bursa'ya karşı
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Altekma evinde Bursa'ya karşı

06.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:05
Altekma evinde Bursa'ya karşı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada Tokat Belediye Plevne'ye 3-1, İnegöl Belediyespor'a ise 3-2 yenilerek yara alan 8'inci sıradaki Altekma, yarın evinde, 15'inci basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada Tokat Belediye Plevne'ye 3-1, İnegöl Belediyespor'a ise 3-2 yenilerek yara alan 8'inci sıradaki Altekma, yarın evinde, 15'inci basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bursa'da rakibini 3-0 dize getiren Altekma, bir kez daha galip gelerek moral bulmak istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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