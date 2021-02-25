Altekma Erkek Voleybol Takımı, play-off hedefine odaklandı
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Altekma Erkek Voleybol Takımı, play-off hedefine odaklandı

25.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:44
Altekma Erkek Voleybol Takımı, play-off hedefine odaklandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında 27 Şubat Cumartesi günü Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak Altekma'nın kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Ligde kalıcı olmak ve play-off'u yakalama hedefiyle çıktığımız yolda henüz her şey daha yeni başlıyor, çünkü Altekma'da...

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında 27 Şubat Cumartesi günü Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak Altekma'nın kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Ligde kalıcı olmak ve play-off'u yakalama hedefiyle çıktığımız yolda henüz her şey daha yeni başlıyor, çünkü Altekma'da hedefler bitmez." dedi.

Altekma'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmir temsilcisinin cumartesi günkü Sorgun Belediyespor'u mağlup etmesi halinde play-off 2. etap maçlarında oynamaya hak kazanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, temposu yüksek, maç trafiği yoğun bir ligi bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Normal sezonun son haftasında İzmir'de Sorgun Belediyespor'u konuk edeceklerini hatırlatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Rakibimizi skor ne olursa olsun yenmemiz halinde sezonu 8. sırada tamamlayacağız ve ilk yılımızda play-off oynama başarısını göstereceğiz. Ligde kalıcı olmak ve play-off'u yakalama hedefiyle çıktığımız yolda henüz her şey daha yeni başlıyor, çünkü Altekma'da hedefler bitmez. Normal sezonda dikkat çekici sonuçlarla lige renk kattık, play-off'a kalırsak yine 'son topa kadar' sloganımızla mücadele edeceğiz ve lige farklı bir ses getirmeyi sürdüreceğiz. Ligin yanı sıra grup aşamasını başarıyla geçtiğimiz AXA Sigorta Kupa Voley'de de gidebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz. Son topa kadar Altekma'nın hedefleri bitmez. Bunu bilen ve bu yönde mücadele eden bir ekibimiz var. Voleybol tutkunları Altekma'yı takip etmeyi sürdürsünler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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