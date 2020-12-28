Altekma Erkek Voleybol Takımı 2021'den umutlu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılını sportif anlamda iyi geçirdik, 2021'e umutla bakıyoruz.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılını sportif anlamda iyi geçirdik, 2021'e umutla bakıyoruz." dedi.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarını, ligi tanıma ve lige tutunma yılı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Lige renk kattıklerını düşündüğünü bildiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Sıralamada altımızda yer alan 6 takımın 5'i ile İzmir'de karşılaşacağız ve bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılını sportif anlamda iyi geçirdik, 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım yeni yıl Altekma ailesine güzellikler ve yeni başarılar getirir. Kulübümüzün tüm çalışanları ve tüm voleybol ailesinin yeni yılını kutluyor, sağlıklı güzel günler diliyorum."

Ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyet ve 11 yenilgi alan Altekma, 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz