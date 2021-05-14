Altekma, Emir Pınar'ı takımda tuttu
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Altekma, Emir Pınar'ı takımda tuttu

Altekma, Emir Pınar'ı takımda tuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, altyapısından yetişen orta oyuncu Emir Pınar'la yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, altyapısından yetişen orta oyuncu Emir Pınar'la yeniden anlaştı. 20 yaşındaki Emir Pınar'ın çalışma azmi ve takıma katkısının önemli olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Berkant'tan sonra Emir'i de takımda tuttuk ve bu iki oyuncu altyapımızdaki diğer gençlere iyi birer rol model olmaya devam edecek. Emir'den beklentimiz büyük, o da bu beklentiyi karşılayacak kapasitede bir oyuncu. Emir'e sakatlıktan uzak güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.


Altekma, Emir Pınar'ı takımda tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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