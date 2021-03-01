Altekma, Efeler Ligi'nde gururlu
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Altekma, Efeler Ligi'nde gururlu

01.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:21
Altekma, Efeler Ligi'nde gururlu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayarak Play-Off 2. Etap'ta yarışmaya hak kazanan Altekma, ilk kez yer aldığı ligde sergilediği performansla alkış topladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayarak Play-Off 2. Etap'ta yarışmaya hak kazanan Altekma, ilk kez yer aldığı ligde sergilediği performansla alkış topladı. Oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 16 yenilgi alan İzmir temsilcisi, kümede kalma hedefiyle çıktığı yolda 16 takım arasında 8'inci olmayı başardı. Ligde Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank gibi yüksek bütçeli rakiplerini dize getirerek dikkat çeken Altekma, en çok tie-break seti oynayan takım olarak mücadeleci karakterini gösterdi.

"Son topa kadar" sloganıyla başladıkları lige yeni bir heyecan kattıklarını belirten Başantrenör Levent Matmeriçli, "Ligde en çok 3-2'lik skorla maç oynayan tek takım biziz. Bu da ne kadar savaşçı ve inatla maçı bırakmayan bir takım olduğumuzun en güzel göstergesi oldu. Hedefimizin henüz ilk kısmını tamamladık. Şimdi Play-Off'ta ve çeyrek finale yükseldiğimiz Kupa Voley'de hedeflerimiz var. Yine aynı heyecan ve coşkuyla rakiplerimizin karşına çıkıp kulübümüzü başarıyla temsil edeceğiz" dedi.  


Altekma, Efeler Ligi'nde gururlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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