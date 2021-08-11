Son dakika haber... Efeler Ligi ekibi Altekma, genç oyuncu Keman Yaman'ı transfer etti
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Son dakika haber... Efeler Ligi ekibi Altekma, genç oyuncu Keman Yaman'ı transfer etti

Son dakika haber... Efeler Ligi ekibi Altekma, genç oyuncu Keman Yaman'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Efeler Ligi temsilcilerinden Altekma, 18 yaşındaki orta oyuncu Kenan Yaman'ı kadrosuna dahil etti.

Efeler Ligi temsilcilerinden Altekma, 18 yaşındaki orta oyuncu Kenan Yaman'ı kadrosuna dahil etti.

Altekma'dan yapılan açıklamada, çeşitli yaş gruplarında milli takım formalarını giymiş Kerem Yaman'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Tendik, Kerem'in hem yarışmacı takıma katkı sağlayacağını hem de önümüzdeki sezonların çekirdek kadrosunun önemli bir parçası olacağını kaydetti.

Bu sezonki transferleri gelecek yılların takımını hedefleyerek oluşturduklarını bildiren Tendik, "Son topa kadar savaşmayı ilke edinmiş, coşkuyla sahada mücadele edecek ve tribünlere sonuç ne olursa olsun voleybol adına güzellikler sunacak bir ekip yaratmak için çalıştık. Umarım bunda da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Efeler Ligi ekibi Altekma, genç oyuncu Keman Yaman'ı transfer etti
Son dakika haber... Efeler Ligi ekibi Altekma, genç oyuncu Keman Yaman'ı transfer etti
Son dakika haber... Efeler Ligi ekibi Altekma, genç oyuncu Keman Yaman'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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