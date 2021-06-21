Altekma'da gençlik aşısı sürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde genç ve dinamik bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen Altekma, Ziraat Bankası'nın genç oyuncusu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde genç ve dinamik bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen Altekma, Ziraat Bankası'nın genç oyuncusu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı. Aynı takımdan daha önce Enes Atlı'yı transfer eden İzmir ekibi, 19 yaşında ve 1.93 boyundaki smaçör Cafer'le de anlaşarak yaş ortalamasını iyice düşürmüş oldu. Cafer'den beklentilerinin büyük olduğunu belirten Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Genç yaşına rağmen altyapı ve milli takım kariyeri başarılarla dolu Cafer gücümüze güç katacak. Yeni sezonda da mücadele gücü üst seviyede, ses getiren ve zevk veren bir takım olma yolunda çalışmalarımız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı