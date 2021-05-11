Altekma'da Berkant kaldı
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Altekma'da Berkant kaldı

Altekma'da Berkant kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, altyapıdan yetişen 1.97 boyundaki genç smaçör Berkant MİT ile yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, altyapıdan yetişen 1.97 boyundaki genç smaçör Berkant MİT ile yeniden anlaştı. Geçen sezon ilk kez Efeler Ligi deneyimi yaşayan 20 yaşındaki voleybolcu, performansıyla alkış topladı. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Berkant yetenekli, çalışmayı seven ve tam bir takım oyuncusu. Dış transferde kadromuza kattığımız oyuncuların yanı sıra altyapımızdan yetişen oyunculara da şans vermek hedeflerimizin başında geliyor. Berkant her sezon tecrübesini artırarak takımımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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