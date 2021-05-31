Altekma Brezilyalı Weber'i aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altekma Brezilyalı Weber'i aldı

Altekma Brezilyalı Weber'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber'le anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber'le anlaştı. Geçen sezon Allianz Powervolley Milano ile Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Weber'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Maksim Bujulcevic, Hugo Hamacher'den sonra 3'üncü yabancı oyuncu hakkımızı Brezilyalı Luan Weber'den yana kullandık. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Geçen sezon olduğu gibi yine ses getiren bir ekip olma yolunda ilerliyoruz" dedi. 2.02 boyundaki Brezilyalı voleybolcu 3.39 metre smaç, 3.15 metre blok yüksekliğine ulaşıyor.

Altekma Brezilyalı Weber'i aldı
Altekma Brezilyalı Weber'i aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ali Babacan Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altekma Brezilyalı Weber'i aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 11:38:52. #1.11#

title