Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başçı, Efeler Ligi'nin ilk devresini değerlendirdi Açıklaması

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın basın sözcüsü Cevat Başçı, ligde son 6 maçtan 4'ünü kazandıklarını belirterek, "Hedefimiz, bu çıkışımızı ligin ikinci yarısında da sürdürerek geçen sene yakaladığımız başarıyı tekrar etmek." dedi.

Başçı, yaptığı yazılı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, bu süreçte sakat oyuncuların kendilerini zorladığını belirtti. Ancak 7. haftadan itibaren yükselen bir performanslarının olduğunu bildiren Başçı, şunları kaydetti:

"Bunu skora da yansıtmayı başardık. Ligin önemli iki takımı Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek neler başarabileceğimizi gösterdik. Ligdeki son 6 maçın 4'ünü kazanarak 2021 yılını mutlu ve umutlu kapattık. Hedefimiz, bu çıkışımızı ligin ikinci yarısında da sürdürerek geçen sene yakaladığımız başarıyı tekrar etmek. Bu vesile ile tüm ekibimizin camiamızın ve voleybol ailesinin yeni yılını kutluyor. 2022 yılının tüm ülkemize sağlık refah ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Ligin ilk devresinde 15 puan toplayan Altekma, 11. sırada yer aldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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