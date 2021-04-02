Altekma Başantrenörü Levent Matmeriçli, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarını değerlendirdi Açıklaması
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Altekma Başantrenörü Levent Matmeriçli, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altekma Başantrenörü Levent Matmeriçli, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarını değerlendirdi Açıklaması

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, sezon başında düşmeye aday gösterilen takımın başarıya imza attığını söyledi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, sezon başında düşmeye aday gösterilen takımın başarıya imza attığını söyledi.

Levent Matmeriçli, yaptığı açıklamada, play-off serisinde İnegöl Belediyespor'u yenerek sezonu 7. tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Takımın mevcut bütçesiyle ligi en iyi yerde bitirdiğini aktaran Matmeriçli, şöyle konuştu:

"Sezonun başında voleybol otoritelerinin düşmeye aday gösterdikleri bu takım inandı ve ligi 7. sırada tamamladı. Senenin başından beri hedefimiz ilk 8'e girmekti. Ondan sonrası için hedef belirlememiştik. Kesinlikle bu takımın ligde kalacağını biliyorduk. Yönetim, teknik heyet, fizyoterapistinden masörüne, istatistikçisinden kondisyonerine herkes büyük özveriyle çalıştı."

Matmeriçli, elde ettikleri sonuçta en büyük payın yoğun maç temposuna rağmen oyunculara ait olduğunu belirterek, "Onların gösterdiği performansın eline sağlık. Bugüne kadar kıyıda köşede unutulan sporculara, genç ve iyi sporcu adayı arkadaşlara bir şans verdik. Onlar da bu şansı gayet iyi kullandı. Gelecek sezon da çizgimiz bu doğrultuda olacak. Yeni başarılara yelken açacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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