Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli: "Sezon hedefimizin henüz ilk kısmını tamamladık"
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Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli: "Sezon hedefimizin henüz ilk kısmını tamamladık"

01.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:19
Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli:

İlk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 8. sırada tamamlayıp play-off'ta oynama hakkı elde eden Altekma Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörü Levent Matmeriçli, sezon hedeflerinin henüz ilk kısmını tamamladıklarını bildirdi.

İlk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 8. sırada tamamlayıp play-off'ta oynama hakkı elde eden Altekma Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörü Levent Matmeriçli, sezon hedeflerinin henüz ilk kısmını tamamladıklarını bildirdi.

Matmeriçli, yaptığı yazılı açıklamada, "son topa kadar" sloganıyla başladıkları lige yeni bir heyecan kattıklarını belirtti.

Ligde 3-2'lik skorla en çok maç oynayan takım olduklarını aktaran Matmeriçli, şunları kaydetti:

"Bu da ne kadar savaşçı ve inatla maçı bırakmayan bir takım olduğumuzun en güzel göstergesi oldu. Sezon boyunca iyi ve doğru çalıştık. Yerinde transferlerle hep play-off hedefinin içinde olduk, son maçta 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek play-off'a ulaştık."

Matmeriçli, bu hedefe ulaşmalarına katkı veren herkese teşekkür ederek, "Sezon hedefimizin henüz ilk kısmını tamamladık. Şimdi play-off ve çeyrek finale yükseldiğimiz AXA Sigorta Kupa Voley'de hedeflerimiz var. Yine aynı heyecan ve coşkuyla rakiplerimizin karşına çıkıp kulübümüzü başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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