Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

21.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:54
Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında dün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, galibiyette tüm oyuncuların pay sahibi olduğunu bildirdi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında dün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, galibiyette tüm oyuncuların pay sahibi olduğunu bildirdi.

Matmeriçli, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü karşılaşmada galibiyeti çok isteyen bir takım görüntüsü sergilediklerini kaydetti.

Maçta kontrolün ellerinde olduğunu aktaran Matmeriçli, "Altı oyuncum toplam 13 blok sayısı üretti ve bu rakibin direncini kırmada etkili oldu. Ayrıca 5 oyuncumuz çift haneli sayı üreterek güzel bir takım oyunu sergilediğimizi adeta belgeledi. Oynayan, oynamayan tüm voleybolcularımız galibiyette pay sahibi oldu, tüm ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde 21 maçta 30 puana ulaşan ve 8. durumda bulunan Altekma, 24. hafta mücadelesinde 24 Ocak Pazar günü Solhanspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli, İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:21:10. #1.15#
title