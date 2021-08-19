Altekma, altyapısından 10 voleybolcuyu başka takımlara kiraladı
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Altekma, altyapısından 10 voleybolcuyu başka takımlara kiraladı

Altekma, altyapısından 10 voleybolcuyu başka takımlara kiraladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın altyapısından yetişen 10 oyuncusu başka ekiplerde kiralık olarak forma giyecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın altyapısından yetişen 10 oyuncusu başka ekiplerde kiralık olarak forma giyecek.

Altekma'dan yapılan açıklamada, geçen sezon A takım kadrosunda yer alan Berkant Mit, Emir Pınar, Emre Çalışkan, Kerem Yiğit, Emir Mermer ve Ulaş Dokumacı'nın yeni sezonda 1. Lig ekibi Milas Belediyespor'da, Aybora Özismim, Ataberk Gümüşsoy, Murat Al ve Arda Kara'nın ise Kula Belediyespor'da forma giyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen voleybol şube sorumlusu Uğur Tendik, Altekma Akademide eğitim gören oyuncuların deneyim kazanması için kiralık verildiğini belirtti.

Söz konusu 10 oyuncunun gelecekte takımın temel taşlarını oluşturacağını aktaran Tendik, "Bu sezon hayata geçirilen ve önemli geri dönüşler alınan Altekma Akademide hem bilişsel hem fiziksel ve hem de teknik gelişimlerini arttıran bu 10 oyuncu, yeni takımlarında tecrübelerini artırıp maç eksiklerini giderme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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