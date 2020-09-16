Altekma 2'de 2 peşinde
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Altekma 2'de 2 peşinde

Axa Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Haliliye Belediye'yi 3-1 mağlup eden Altekma, yarın evinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Altekma 2'de 2 peşinde
16.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:20

Axa Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Haliliye Belediye'yi 3-1 mağlup eden Altekma, yarın evinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.

İzmir ekibi güçlü rakibini yenerek üst üste 2'nci galibiyetini almayı hedefliyor. 2020 Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ise ligdeki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin ilk haftada Sorgun Belediye oynaması gereken karşılaşma rakip takımda koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle ertelenmişti.


Kaynak: DHA

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