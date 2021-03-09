Altek Metal, Tekirdağlı öğrencilere 250 tablet hediye etti
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Altek Metal, Tekirdağlı öğrencilere 250 tablet hediye etti

09.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:47
Altek Metal, Tekirdağlı öğrencilere 250 tablet hediye etti

Altek Metal tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 250 tablet teslim edildi.

Altek Metal tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 250 tablet teslim edildi.

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve Altek Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karadağlı'nın katılımıyla valiliğin toplantı salonunda tabletlerin teslimi için tören düzenlendi.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverler sayesinde 250 öğrencinin uzaktan eğitime erişme konusunda bir kolaylık yaşayacağını ifade eden Vali Yıldırım, "Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'e de güçlendirmelerle ilgili vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. YMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurttaş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin güçlendirdiği okulların her birinde okuyacak olan bütün çocuklarımızın bu vatana, millete, tüm insanlığa faydalı olacaklar inşallah. Bunda sizin katkınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Orada eğitim alacak çocuklarımızın hepsinin üzerinde sizlerin de emeği olacak." dedi.

Çerkezköy Kaymakamı Abban da başarılı olan, uzaktan eğitime devam eden 2228 ihtiyaç sahibi öğrenci tespit ettiklerini, şuana kadar öğrencilerden 1900'üne tablet dağıttıklarını ifade etti.

Vali Yıldırım Altek Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Karadağlı'ya plaket verdi.

Ardından Vali Yıldırım, YMS Yurttaş Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurttaş ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'e de bazı okullarda yaptırdıkları güçlendirme çalışması dolayısıyla plaket takdim etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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