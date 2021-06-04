Altaylı Zeki'den Başkan Ekmekçioğlu'na övgü
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Altaylı Zeki'den Başkan Ekmekçioğlu'na övgü

Altaylı Zeki'den Başkan Ekmekçioğlu'na övgü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, elde ettikleri başarıda en büyük payın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na ait olduğunu dile getirdi.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, elde ettikleri başarıda en büyük payın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na ait olduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından genç başkanla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Zeki, "Buraya bir telefonunla geldim. Bana inandın, biz de sana çok inandık. Çok şükür ki Allah yüzümüzü kara çıkarmadı, verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kısa sürede kulübü nereden nereye getirdiğini, maddi manevi neler verdiğini, kulüpte kaç kez sabahladığını biliyorum. Bu kulüp için sağlığını kaybettiğinin bire bir şahidiyim" ifadelerini kullandı.

Zeki mesajında şunları kaydetti: "Bize düzgün başkanlığının yanında bir arkadaş, bir ağabey gibi davrandın. Allah her futbolcuya sizin gibi futbolcusunun arkasında duran, cesur ve tertemiz bir başkan nasip etsin. Bu şampiyonluğu en çok sen hak ettin. Büyük Altay'ın büyük başkanı Özgür Ekmekçioğlu." İzmir temsilcisine devre arasında Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ten transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 2'si Play-Off olmak üzere 12 karşılaşmada 1 gol 2 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncunun Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Altaylı Zeki'den Başkan Ekmekçioğlu'na övgü - Haberler Spor
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