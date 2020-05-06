Altaylı Tavares: Kimse hazır değil

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen Helder Tavares, hiçbir futbolcunun liglerde yeniden forma giymeye hazır olmadığını dile getirdi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen Helder Tavares, hiçbir futbolcunun liglerde yeniden forma giymeye hazır olmadığını dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle takım antrenmanı yapamadıklarını ve evde kendini formda tutmaya çalıştığını ifade eden Yeşil Burun Adalı ön libero, "Evde antrenman yapmakla sahada antrenman yapmak çok farklı. Şu anda ben hiçbir futbolcunun maç oynama seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ağır antrenman yapıyor olsam bile ben de tam anlamıyla hazır değilim" dedi.

Altay'ın Süper Lig yarışında kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Tavares, "Aldığımız galibiyetlerle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiştik. Play-off oynamayı düşünürken şu an takım olarak ilk 2 şansımız olduğunu biliyoruz. Lig yeniden başladığında birlik ve beraberliğimizi sürdürürsek Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok" diye konuştu.

Pandemiden etkilendiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Bu süreç bizim gibi iyi bir takımı çok büyük oranda etkiledi. Bir anlamda bu avantajımızı bırakmış olduk" yorumu yaptı.

Kaynak: DHA