Altaylı taraftarların Süper Lig sevinci
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Altaylı taraftarların Süper Lig sevinci

Altaylı taraftarların Süper Lig sevinci
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndü.

Spor Toto 1'inci Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndü.

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan Altaylı taraftarlar; meşale ve marşlarla sevinç gösterilerinde bulundu. 18 yıllık hasretini sona erdiren Altay'da taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarların, gece geç saatlerde İzmir'e gelecek takımı da havalimanında karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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