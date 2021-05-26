Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
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Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay'ın taraftarları, takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay'ın taraftarları, takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı.

Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı'nda siyah-beyazlı bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını seslendirdi.

Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı.

Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı
Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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