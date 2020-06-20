Altaylı taraftarlar, Mahmut Amcalarını unutmadı
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Altaylı taraftarlar, Mahmut Amcalarını unutmadı

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda oturan Mahmut Yüzbaşı (67) için harekete geçti.

Altaylı taraftarlar, Mahmut Amcalarını unutmadı
20.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:50

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda oturan Mahmut Yüzbaşı (67) için harekete geçti. Aralarında para toplayan gençler ardından harabeyi andıran yapıyı yeniden dekore edip, düzenledi.

Bozyaka semtinde tek göz eski bir emlak ofisinde tek başına yaşayan Mahmut Yüzbaşı'yı sosyal medyadan gören ve kendilerini 'Kabus Bozyaka' olarak adlandıran Altaylı taraftarlar, onun kaldığı yeri yenilemek için harekete geçti. Kendi aralarında para toplayan taraftar grubu, yapının tadilatını da kendileri yaptı. Tek gözlü yapıyı baştan dekore edip, düzenleyen gençlere, Mahmut Yüzbaşı da teşekkürlerini iletti. Yüzbaşı'ya ilk olarak başka bir yere taşınmasını söylediklerini, ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirten İrfan Tiyanşan (34), "Sosyal medyada Mahmut Amcamızın yardıma muhtaç olduğunu görünce Altaylı Bozyaka taraftarları olarak harekete geçme kararı aldık. Elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Kendisiyle görüştüğümüzde kira bedelini tarafımızca karşılanacağı bir daireye taşınması önerisinde bulunduk. Ancak Mahmut Amca yıllardır burada oturduğunu, mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini söyleyince biz de oturduğu yeri güzelleştirelim dedik. Aramızda yardım topladıktan sonra yapıyı komple boşaltarak çalışmaya başladık. Boya ve çatıyı elden geçirdikten sonra parkeleri değiştirdik. Eşyaları da yeniledik. Elektrik bağlanmadığı için onu da güneş enerjisi sistemiyle çözdük. Mahmut amcamızın oturduğu yeri baştan aşağı yeniledik. Hepimiz bu semtin çocuklarıyız. 'Komşusu tokken aç yatan bizden değildir' diyoruz. Biz de çok mutluyuz" dedi.

'HEM BİZ, HEM MAHMUT AMCA ÇOK MUTLU'Taraftarlardan Anıl Bayır (25) da yapının öncesiyle sonrası arasında büyük farklar olduğunu belirtti. Bayır, "Mahmut Amcaya yardım etme kararı vermemizin ardından ilk olarak bir hesap numarası belirledik ve para toplamaya başladık. Ancak istenen düzeyde para toplayamayınca sosyal medyada durumu duyurup daha fazla para topladık. Bunun yanı sıra hiçbir ücret istemeden çalışan ustalarımız oldu ve yapıyı yeniledik. Önceki durumuyla arasında ciddi bir fark var. Eski hali adeta harabeyi andırıyordu. Bu işe takdir toplamak veya alkış almak için değil, Mahmut amcanın yaşadığı yeri güzelleştirelim diye girdik. Hem biz hem Mahmut Amca çok mutlu. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Oturduğu yer baştan yaratılan Mahmut Yüzbaşı ise, "Hepsinden Allah razı olsun. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsine bol bol dua ediyorum, işleri güçleri rast gitsin" ifadelerini kullandı,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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