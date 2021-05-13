Altaylı Marco Paixao'nun gol krallığından sonra gözü Süper Lig'de Açıklaması
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Altaylı Marco Paixao'nun gol krallığından sonra gözü Süper Lig'de Açıklaması

Altaylı Marco Paixao'nun gol krallığından sonra gözü Süper Lig'de Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın forveti Marco Paixao, "Üçüncü kez gol kralı olmamın güzelliği haricinde, takımımızın Süper Lig'e yükselmesi beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın forveti Marco Paixao, "Üçüncü kez gol kralı olmamın güzelliği haricinde, takımımızın Süper Lig'e yükselmesi beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecek." dedi.

Marco Paixao, ligde üst üste 3. kez gol kralı olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Bunun bir futbolcunun psikolojik açıdan ne kadar güçlü olduğunu da gösterdiğini aktaran Marco Paixao, "3. kez gol kralı olmamın güzelliği haricinde, takımımızın Süper Lig'e yükselmesi beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Paixao, play-off maçlarına motive olduklarını belirterek, "Play-off'u bekliyoruz. Play-off'ta özellikle ilk 2 maçta o gün kim daha fazla isterse, daha fazla mücadele ederse kazanan taraf o olur. Biz de o gün bunları daha fazla isteyen taraf olacağız." diye konuştu

Play-off yarı finalindeki rakipleri İstanbulspor'un iyi bir takım olduğunu bildiren Paixao, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, ne yaptığını bilen, uzun zamandır birlikte ve iyi oyun oynayan bir takım. Bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var. O gün sahaya çıkacağız, daha iyi şekilde mücadele edip, daha iyi oynayıp, maçı kazanmaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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