Altaylı Kazımcan için Lens iddiası
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Altaylı Kazımcan için Lens iddiası

Altaylı Kazımcan için Lens iddiası
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışı veren Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la Fransa'nın RC Lens Kulübü'nün ilgilendiği iddia edildi.

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışı veren Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la Fransa'nın RC Lens Kulübü'nün ilgilendiği iddia edildi. Lens'in Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, sezon sonunda da siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

Sezon başında yine altyapısından yetişen stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olympique Lyon kulübüne satan Altay'ın Kazımcan'ın satışından da önemli bir gelir elde edebileceği ifade edildi. Daha önce ismi Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Kazımcan için geçen sezon Belçika'nın Gent Kulübü İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.


Altaylı Kazımcan için Lens iddiası
Altaylı Kazımcan için Lens iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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