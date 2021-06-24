Altaylı Kappel'e çifte kanca
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Altaylı Kappel'e çifte kanca

Altaylı Kappel'e çifte kanca
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'e yükselen Altay'ın başarısında pay sahibi olan önemli oyunculardan Leandro Kappel'e 1'inci Lig'den iki kulüp talip oldu.

SÜPER Lig'e yükselen Altay'ın başarısında pay sahibi olan önemli oyunculardan Leandro Kappel'e 1'inci Lig'den iki kulüp talip oldu. Hollandalı futbolcuyu ligin yeni takımlarından Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor'un kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kappel konusunda son kararı Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Son 3 sezonda Altay forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon ligde 32 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı. Kariyerinde Portekiz'in ünlü kulübü Braga'da da top koşturan Kappel, Denizlispor'dan transfer olduğu İzmir temsilcisinde ilk yılında 9 gol, 3 asist; ikinci senesinde ise 4 gol, 6 asist kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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