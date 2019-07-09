Altaylı gençlerin forma savaşı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim yeni sezon öncesi dış tranferde henüz adım atmazken, siyah-beyazlılarda gözler altyapıdan yetişen genç oyunculara çevrildi. Afyonkarahisar kampına katılan genç kramponlar Kazımcan Karataş, Ömer Turan, Batuhan Canbolat, Eren Karataş, Ahmet Burak Kaptan, Ali Ulusoy, Hakan Demirci, Murat Berkan Demir, Eren Erdoğan, Çağrı Buğra Dişsiz, Mesut Can Tunalı, Kutay Yokuşlu gibi gençler teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın gözünü girmek istiyor.

Geçen sezon deneyim kazanmaları için başka takımlara kiralık gönderilen Cenk Özkaçar, Abdullah Altıntaş, Kadir Yazıcı gibi oyuncular da bu sezon formayı kapmak istiyor. Altay'ın kadrosunda geçen sezon vitrine çıkan Ulaş ve Hüsamettin'le birlikte Afyonkarahisar kampında altyapı patentli toplam 17 futbolcu bulunuyor. Gençlerden ümitli olduklarını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Gençler çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmadılar. Yeni yetenekleri yakın zamanda kulübümüze kazandıracağız" dedi.

TORBALI ZİYARETİ

Diğer taraftan, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretine asbaşkan Sabri Sevenoğlu, yönetim kurulu üyesi Levent Doğanoğlu, kulüp genel müdürü Atakan Atalay ve kurumsal iletişim direktörü Can Erbesler de katıldı. Altay Başkanı Ekmekçioğlu ziyaretin anısına Belediye Başkanı Uygur'a A takım oyuncularının imzasını taşıyan çubuklu forma hediye etti.



Kaynak: DHA

- İzmir