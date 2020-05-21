Altaylı futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik ekip ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik ekip ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi. Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekipte ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı. Kaynak: AA