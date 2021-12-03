Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi

AA - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki boccia takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altaylı futbolcularla bir araya geldi.

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki boccia takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altaylı futbolcularla bir araya geldi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler kazanan boccia takımı oyuncularının, teknik direktör Mustafa Denizli ve A Takım futbolcularla sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Altay'ın oynadığı futbolla 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e renk kattığını belirterek, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını teşvik eden Gaziemir Belediyesine teşekkür eden teknik direktör Mustafa Denizli de belediyenin dezavantajlı gruplar ve amatör spora verdiği katkıların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi

Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi

Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi

Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title