Altaylı futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beraber çalışamadıklarını, futbolcuların evlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beraber çalışamadıklarını, futbolcuların evlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uluç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yaşanan salgın nedeniyle sağlığın en öncelikli konu olduğunu dile getirdi.

Bu konuda futbolculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade eden Uluç, şunları kaydetti:

"Şu anda liglerin ne zaman başlayacağı konusunda TFF'nin vereceği kararı bekliyoruz. Oyuncularımızın form durumlarını korumaları için neler yapmaları gerektiği konusunda teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile devamlı görüşüyor ve oyuncularımızı neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten dolayı şu anda beraber çalışmalar yapamıyoruz. Futbolcularımız evlerinden hocamızın vermiş olduğu program dahilinde çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Dünya ve ülkemiz koronavirüs tehlikesinden kurtulur kurtulmaz liglerin başlamasını bekliyoruz."

Uluç, bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, "Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve camiamız bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyor. Ortaya koyduğumuz futbolla Süper Lig'i ne kadar istediğimizi herkese gösterdik. Hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA