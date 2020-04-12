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Turgut Doğan, Altay, Spor

Altaylı futbolcu Turgut Doğan Şahin, takımın Süper Lig'e çıkacağına inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna dahil ettiği Turgut Doğan Şahin, "Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Altay, bu kadroyla Süper Lig'e çıkacaktır.

12.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:34
Altaylı futbolcu Turgut Doğan Şahin, takımın Süper Lig'e çıkacağına inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna dahil ettiği Turgut Doğan Şahin, "Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Altay, bu kadroyla Süper Lig'e çıkacaktır." dedi.

Turgut Doğan Şahin, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbolcular gibi çalışmalarına evinde devam ettiğini belirtti.

Dünyanın zor günler geçirdiğini bildiren Şahin, "Bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz. Yalçın Koşukavak hocamız WhatsApp grubundan devamlı bizlere neler yapmamız, nasıl çalışmamız gerektiğini yazıyor. Hocamızın verdiği program dahilinde idmanlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turgut Doğan Şahin, ligde son 6 haftada en iyi performansı göstermek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En kötü ihtimalle play-off'tan Süper Lig'i istiyoruz. Birçok takım hala ilk ikiyi ve play-off'u kovalıyor. Burada alınacak bir galibiyet takımı yukarı çekerken alınacak bir mağlubiyet bir anda yarıştan koparabilir. Koronavirüs bittikten sonra Akhisarspor ile başlayacağız. Akhisarspor'u yenersek ilk iki için çok büyük avantajımız olur. Daha önce bu ligde forma giydim, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Altay, bu kadro ile Süper Lig'e çıkacaktır."

Marco Paixao'ya sahip oldukları için şanslı olduklarını da bildiren Şahin, "Artık kaleye fazla şut çekmiyorum. Ceza sahası içindeki Marco'ya asist yapıyorum. Çünkü Marco bana prim açıkladı. Böyle bir golcüye sahip olduğumuz için şanslıyız. Biz topu getiriyoruz o da golümüzü atıyor. Kalan maçlarda daha da iyisi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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