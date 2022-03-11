Altaylı futbolcu Kazımcan Karataş: "Bu armaya borcumu ödeyeceğim"

KARATAŞ, ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın genç oyuncusu Kazım Karataş, ileride siyah-beyazlı ekibi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, "Bu armaya borcumu ödeyeceğim." dedi.

Kazımcan Karataş, yaptığı açıklamada, Altay'ın Türkiye'nin köklü kulüplerinden olduğunu hatırlattı. Siyah-beyazlı ekibin her dönem Türk futboluna önemli yıldızlar kazandırdığını belirten Kazımcan Karataş, şunları kaydetti:

"Kendinizi Altaylı hissetmek için bu kulübün kapısından bir kere bile girmeniz yeterli. Biz büyük bir aileyiz. Umarım ileride ben de Büyük Altay'ı en iyi şekilde temsil edeceğim yerlere ulaşırım ama önce bu armaya borcumu ödeyeceğim."

İzmir temsilcisinde ilk olarak futbol okulları ve 12 yaş altı takımında yer alan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı.