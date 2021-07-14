Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür

Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

"Yabancı sayısı düştü, daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor""Çalışarak, taktik, teknik ve uyumla Altay'ı en iyi yere taşımak ve ilk 10'un içinde olmak istiyoruz"Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, - SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon TFF 1'inci Lig'de...

"Yabancı sayısı düştü, daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor"

"Çalışarak, taktik, teknik ve uyumla Altay'ı en iyi yere taşımak ve ilk 10'un içinde olmak istiyoruz"

Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, - 

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, yeni sezon öncesi üst sıraları hedefleyeceklerini vurguladı.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Erhan Çelenk, geçen sezon müthiş bir şampiyonluk yaşadıklarını ve İzmir temsilcisini 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıdıklarını ifade ederek, "Süper Lig'de daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor. Taraftarlı olacak bu sene. Süper Lig'in havası, taraftarın havası daha zor olacak. Biz de ona göre çalışacağız. Sezonu en iyi yerde, ilk 10'un içinde bitirmek isteriz. Neden olmasın? Altay'ın hedefleri her zaman yukarılardır, büyüktür. Biz de onu göstereceğiz" dedi.Kariyerinde 7 kez kupa sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği taktik ve tekniği en iyi şekilde sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, "Biz şu anda geçen seneki arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir Ceyhun Gülselam aramıza katıldı. İlk günden onu sıcak karşıladık, uyum sağladık. Hocamız da söyledi zaten, aramıza yeni oyuncular katılacak. Gelen arkadaşlarımızla da uyumlu olacağız tabii ki. Süper Lig'de yabancı sayısı düştü. Hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başladık. İnşalllah Altay'ı önümüzdeki sezon en iyi yerde göstereceğiz taraftarlarımıza" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ  DÖKÜMÜErhan Çelenk açıklamaları

Antremandan genel ve detay görüntüler


Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stat zemini engel oldu
Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stat zemini engel oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Petek Dinçöz Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altaylı Erhan Çelenk: Altay'ın hedefleri büyüktür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:53:51. #1.15#

title