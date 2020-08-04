Altaylı Cenk Özkacar, Lille yolunda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, genç savunma oyuncusu Cenk Özkacar'ın transferi konusunda Fransız ekibi Lille ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, genç savunma oyuncusu Cenk Özkacar'ın transferi konusunda Fransız ekibi Lille ile anlaştı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, bugün Fransa'ya gidecek olan Cenk'in sağlık kontrolünün ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen hafta Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı transfer eden Lille'in kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da bulunuyor.

Kaynak: AA