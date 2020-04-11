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Türkiye Futbol Federasyonu, Abdulhamit Yıldız, Koronavirüs, Spor

Altaylı Abdulhamit Yıldız: "Kim iyi hazırlanmışsa, Süper Lig'e o yükselir"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdulhamit Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada zirve mücadelesi veren takımlardan iyi hazırlananların, Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi.

11.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:32
Altaylı Abdulhamit Yıldız:

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdulhamit Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arada zirve mücadelesi veren takımlardan iyi hazırlananların, Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi.

Abdulhamit Yıldız, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, koronavirüs salgınının ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndüğünü belirtti.

Teknik heyetin verdiği antrenmanları yaptığını aktaran Abdulhamit, "Elbette bunlar yeterli değil. Yarın lig başlayacak olsa birçok futbolcu sıkıntıya girer ve 90 dakikayı çıkaramaz. Fiziksel hazırlığın yanında mental olarak da hazır olan ve kadro derinliğine sahip ekipler bir adım öne çıkacak." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Yıldız, takımda tam bir aile ortamı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ligin son 6 haftasında Yalçın Koşukavak ile çok iyi bir çıkışımız vardı. Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi dezavantajımız olabilir. Kalan 6 maçı küçük bir play-off gibi düşünebiliriz. Maçlar tekrar başladığında, kim iyi hazırlanmışsa Süper Lig'e o yükselir. Takım olarak tek hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Şunu açıkça söyleyebilirim, Yalçın Koşukavak gelmeden önceki bakış açısı ile şimdiki bakış açısı çok farklı. Yalçın hocadan önce herkes play-off hesabı yapıyordu. Şimdi ilk ikiden çıkama ihtimalimiz var. Hocamız bize çok iyi taktik idmanlar yaptırıyor. Hocanın oynatmak istediği sisteme takım alıştı."

Altaylı taraftarları özlediğini de dile getiren tecrübeli futbolcu, "Ligler yeniden başladığında taraftarımız önünde oynayabilirsek büyük avantajımız olur. Onların desteğini görmek çok güzel. Ben her zaman önce maçı kazanıp, sonrasında taraftarımızla galibiyeti kutlamak isterim. O günleri özledim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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