Altay zorlu seriyle başlayacak
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Altay zorlu seriyle başlayacak

18.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:16
Altay zorlu seriyle başlayacak

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altay, ikinci devreye zorlu bir fikstürle başlayacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altay, ikinci devreye zorlu bir fikstürle başlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki ilk sınavında pazar günü deplasmanda 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi 1 Şubat'ta ise 34 puanı bulunan zirve takipçisini İstanbulspor'u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, İstanbulspor'a (D) 2-1 yenilen Altay, zirve yarışındaki rakiplerinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor. Şampiyonluk hedefleyen Altay, 2'de 2 yapması halinde sezon sonunda ikili averajda üstün konuma gelecek.

Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda yeni transferlerden sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile forvet Deniz Kadah'ın form durumlarının iyi olduğu belirtildi. İlk yarıdaki kadrosundan fazla forma şansı bulamayan 6 futbolcusuyla yollarını ayıran Altay'da yönetimin takviye arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların 10 numara transferine öncelik verdiği ifade edilirken, stoper ve kaleci takviyesinin de gündemde olduğu bildirildi. Orta saha oyuncusu Harun'un iyileştiği Altay'da sezonu kapatan sol bek Özgür ve sezon başında çapraz bağları kopan stoper Gençer dışında eksik yok.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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