Altay Yusuf'u listeye ekledi
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Altay Yusuf'u listeye ekledi

Altay Yusuf'u listeye ekledi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig temsilcisi Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

SÜPER Lig temsilcisi Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı. Marseille altyapısında yetişen Yusuf, kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Karadeniz ekibine transfer oldu. Genç futbolcu önceki sezon 14 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Yusuf Sarı'nın ismi daha önce Alanyaspor ve Göztepe ile anılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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