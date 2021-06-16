Altay, Yunan oyuncunun peşinde
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Altay, Yunan oyuncunun peşinde

Altay, Yunan oyuncunun peşinde
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Anastasios Chatzigiovanis ile ilgilendiği belirtildi.

SÜPER Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Anastasios Chatzigiovanis ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlılların, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için resmi teklifte bulunduğu ancak Panathinaikos'un sözleşmesi devam eden Chatzigiovanis'i bırakmayı düşünmediği ifade edildi. Yunanistan Milli Takımı'nda görev alan ve geçen sezon Panathinaikos'ta toplam 31 maçta forma giyen Yunan futbolcu 3 gol atarken, 5 de asist yaptı. Dış ve iç transferde henüz adım atmayan Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile görüşmelerini sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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