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Altay yeniden çıkış arıyor

08.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:31
Altay yeniden çıkış arıyor

TFF 1'inci Lig'de erteleme sınavında Giresunspor beraberliği sonrası deplasmanda Boluspor'a da yenilerek şampiyonluk hedefinde yara alan Altay, yarın Ankaraspor'u ağırlayacak.

TFF 1'inci Lig'de erteleme sınavında Giresunspor beraberliği sonrası deplasmanda Boluspor'a da yenilerek şampiyonluk hedefinde yara alan Altay, yarın Ankaraspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Altay oynadığı 11 maçta topladığı 17 puanla ligde sekizinci sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 11 karşılaşmada 8 puanla düşme hattında bulunuyor. İki takımın daha önce oynadığı 11 maçta Altay 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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