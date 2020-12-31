Altay yeni yıla zirve keyfiyle giriyor
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Altay yeni yıla zirve keyfiyle giriyor

31.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:57
Altay yeni yıla zirve keyfiyle giriyor

TFF 1'inci Lig'de erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 32 puana ulaşan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, 2020 yılını zirvede tamamlamanın keyfini çıkarıyor.

TFF 1'inci Lig'de erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 32 puana ulaşan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, 2020 yılını zirvede tamamlamanın keyfini çıkarıyor. Kendisi gibi iddialı olan Tuzlaspor'u tek golle dize getirerek üst üste 5'inci maçını kazanan İzmir temsilcisi, sezon başında koyduğu Süper Lig hedefinden sapmadığını gösterdi. Sezon sonunda şampiyon olarak en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e dönmenin planlarını yapan Altay, 18 yıllık hasreti sonlandırmak için kolları sıvadı. Daha önce 1'inci Lig'de 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında Play-Off oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen siyah-beyazlılar, bu kez Play-Off'a kalmadan direkt kupanın sahibi olmak istiyor.

Tuzlaspor karşısında galibiyet serisini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Hem rakip hem de saha koşulları açısından zorlu bir müsabaka oynayacağımızı biliyorduk. Şu anda lider olduk ama önemli olan sezon sonunda lider olmak. İyi bir gidişat var bunu sürdürmek istiyoruz. Bu galibiyeti başta camiamıza ve geçen hafta ciddi bir sakatlık geçiren oyuncumuz Özgür Özkaya'ya hediye ediyoruz. Bu tip müsabakalarda kazanmayı bileceksiniz. İvmeyi devam ettirmek iyi. İlk yarıda son bir maçımız kaldı. Devreyi iyi kapatmak istiyoruz. Üç puan ve iyi mücadele anlamında bizim adımıza güzel bir gün oldu" diye konuştu. Altay, 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2016-17 sezonundan sonra ilk kez 5'te 5 yaptı.GALİBİYET ÖZGÜR'E ARMAĞAN

Altaylı futbolcular, Tuzlaspor galibiyetini geçen haftaki Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında çapraz bağları kopan kaptan Özgür Özkaya'ya armağan etti. Siyah-beyazlı takım maçtan sonra verdikleri zafer pozunda deneyimli futbolcunun formasını açarken, tribünden müsabakayı takip eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu da Özgür'ü telefonundan görüntülü arayarak takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Tecrübeli sol bek sosyal medya hesabından, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına, emeklerine sağlık. Hepsini çok seviyorum ve tebrik ediyorum. Bugün çok mutluyum, aynı zamanda çok duygusalım. İyi ki varsınız. Büyük Altay" mesajı paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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