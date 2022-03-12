Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.
DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Marco Paixao'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci devrede de skoru korudu ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Aldığı galibiyetle puanını 29'a çıkaran Altay, maç fazlasıyla Göztepe'yi geride bırakarak 17. sıraya yükseldi. İç sahada 27. haftada Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Altay, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldıktan sonra Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda art arda 2. galibiyetine ulaştı.
Dış sahada galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Öznur Yeni Malatyaspor, 20 puanla son sırada yer aldı.
Paixao'nun 2. golü
Ligde bu sezon 3. kez ilk 11'de forma şansı bulan Marco Paixao, penaltıdan bulduğu golle Göztepe karşılaşmasının ardından ikinci golüne imza attı.
İlk penaltı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'i geçemeyen Portekizli golcü, VAR'dan gelen uyarı üzerine atışın tekrarlanmasıyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.