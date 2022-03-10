Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Altay, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title