Altay, Yasin Palaz'ı Transfer Etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz'ı kadrosuna dahil etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz'ı kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Yasin Palaz'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yalovaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu daha önce Orhangazi Gençlerbirliği, Bilecikspor, Hatayspor, Adıyamanspor, Türk Telekomspor, Bozüyükspor, Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep ve Keçiörengücü'nde mücadele etti.
YORUMLAR