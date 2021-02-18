Altay, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak
TFF 1. Lig'de geçen hafta Ankara Keçiörengücü'ne yenilen ve 8. sıraya gerileyen Altay, 22. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.
TFF 1. Lig'de geçen hafta Ankara Keçiörengücü'ne yenilen ve 8. sıraya gerileyen Altay, 22. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.
Kapılarını ilk kez açmaya hazırlanan Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Altay müsabakasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Ligde 22. haftaya 35 puanla giren Altay, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Geçen hafta Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Zeki Yıldırım'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk forma giyemeyecek.
Geçen hafta Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 4. basamakta yer alıyor. Adana Demirspor'da kart cezalısı Hasan Kılıç ve Pa Dibba, yarınki maçta oynayamayacak.
İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı Altay 1-0 kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz