Altay yarı finalde İstanbulspor'u konuk ediyor
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Altay yarı finalde İstanbulspor'u konuk ediyor

Altay yarı finalde İstanbulspor'u konuk ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada tamamlayarak Play-Off'a kalan Altay, yarı final ilk maçında yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada tamamlayarak Play-Off'a kalan Altay, yarı final ilk maçında yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İzmir ekibi 22 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar rakibini elemesi durumunda finalde Yılport Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ligdeki son 2 maçını kazanan Altay, 18 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istiyor. Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği İzmir ekibinde iki kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mustafa Denizli, bu kez teknik adam olarak bir kupa sevinci daha yaşamayı hedefliyor. Daha önce 1'inci Lig'de 5 kez Play-Off oynamasına rağmen Süper Lig'e yükselemeyen siyah-beyazlılar bu defa şeytanın bacağını kırmak için mücadele edecek. Altay, normal sezonda İstanbulspor'a deplasmanda 2-1, evinde 3-1 mağlup olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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