- Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez: "Elimizden gelen her şeyi yaptık" ADANA - Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez, 2-2 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Futbolun doğrularını yapmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Kazanan çıkmadı ama belki de futbol kazandı" dedi. Altay, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez, "Maçtan önce futbolun doğrularını yaparak maçı kazanmak istiyorduk. Futbolun doğrularını yapmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Kazanan çıkmadı ama belki de futbol kazandı. Bundan sonra 2 maç kaldı. Herkese bundan sonra başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz takımızı bir üst lige çıkartmak. Nereden olacağını Allah biliyor. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Kaynak: İHA