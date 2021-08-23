Altay yabancılarıyla fark yarattı
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Altay yabancılarıyla fark yarattı

Altay yabancılarıyla fark yarattı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında evinde 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçı ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1 yenmeyi başaran Altay, yabancı futbolcularıyla fark yarattı.

Süper Lig'in ilk haftasında evinde 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçı ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1 yenmeyi başaran Altay, yabancı futbolcularıyla fark yarattı.

Son iki haftada rakip ağlara 7 gol bırakan siyah-beyazlılar tüm sevinçlerini yabancılarıyla yaşadı. İlk hafta 3-0 alınan galibiyette yeni transfer Daouda Bamba ve Thaciano attıkları gollerle tribünleri coşturdu. Fildişi Sahilli Bamba, 2 gol birden atıp Kayserispor karşılaşmasının yıldızı oldu. Zorlu geçmesi beklenen Alanyaspor deplasmanında farka koşan İzmir ekibinde yabancı futbolcular resital sundu.Geçen sezon da siyah-beyazlı formayı giyen Thiam, Alanya deplasmanında gol perdesini açan isim oldu. Yeni transfer Şilili Martin Rodriguez 32'nci dakikada mükemmel bir frikik golüyle ön plana çıktı. Takımın diğer Şilili oyuncusu Cesar Pinares de siftah yapmayı başarırken, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta ağları sarstı. Tam 18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Altay, 3'üncü hafta müsabakasında 29 Ağustos Pazar günü kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe'yi konuk edecek. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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