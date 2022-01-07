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Altay ve Konak Belediyespor deplasmanda

Altay ve Konak Belediyespor deplasmanda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TurkcellKadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda ilk sezonunu geçiren Altay, yarın saat 12.00'de Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanına çıkacak.

TurkcellKadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda ilk sezonunu geçiren Altay, yarın saat 12.00'de Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Siyah-beyazlılar ligde 3 maçta 6 puan topladı. B Grubu'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Konak Belediyespor da 4'üncü hafta karşılaşmasında aynı saatte Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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