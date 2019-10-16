Altay ve Harun antrenmana katılmadı

16.10.2019 20:37

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren kaleciler Altay ve Harun katılmadı.



Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sakatlıkları süren Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavileri sürerken, Kruse özel program dahilinde çalıştı.



Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA