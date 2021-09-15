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SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de 17 Eylül Cuma akşamı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu ligde 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altay ve Göztepe'de derbiden önce dostluk rüzgarları esti.

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de 17 Eylül Cuma akşamı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu ligde 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altay ve Göztepe'de derbiden önce dostluk rüzgarları esti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) önderliğinde, Folkart sponsorluğunda Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi.

İzmir'in köklü tarihleri olan iki ezeli rakibi, Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşırken, aralarındaki son derbiyi ise 6 sene önce 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de oynadı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkanlar, heyecanla beklenen maç öncesi centilmenlik mesajları verdi. Ev sahibi Altay'ın başkanı Ekmekçioğlu, takımlardan çok bu derbide kazananın İzmir'in olacağını söyledi.

EKMEKÇİOĞLU: SKORUN ÖNEMİ OLMAYACAK

Altay Başkanı Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir günde zaten burada bu vesileyle buluştuk. Daha önce de söylemiştik, bizim için en önemli maçlardan bir tanesi Göztepe maçı. İzmir derbisi olması bizim için çok anlamlı. Ancak daha anlamlı olan şey burada verdiğimiz görüntü. Bu maçta kazanan kesinlikle İzmir olacak. Skorun iki kulüp için de hiçbir önemi olmayacak. Zaten Süper Lig'e çıktığımızda İzmir'e kazandırdığımız ilk şey bu heyecanın var olmasıydı. İki İzmir takımının artık sahada rakip ama dışarıda dost olduğu güzel bir heyecanı yaşaması gerekiyor. İzmir'e bu güzel heyecanı yaşatması gerekiyor. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Skor her zaman İzmir olacak" dedi.

SEPİL: BİRBİRİMİZİ YIPRATMAYACAĞIZ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise İzmir'in Süper Lig'de birçok takımla temsil edilmesi gerektiğini ifade etti. Sepil, "5 yıl önce biz Süper Lig'e çıktığımızda da aynı şeyi söylüyorduk. İzmir için tek takımla temsil edilmek başarı değildi. Şimdi Altay da Süper Lig'e geldi. İlk defa 18 yıl sonra derbi oynuyoruz. Şehir dinamikleri için, kentin tanıtımı için bu maçlar çok önemli. Bizim eski oynadığımız stada geleceğiz. Altay'ın misafir olacağız. Elbette bizim için önemli maç. İki İzmir takımı yıllar sonra karşılaşırsa bu herhangi bir maç olmaz. Bu maçta yenen olacak, yenilen olacak, belki berabere kalacağız ancak lig devam edecek. Mühim olan, İzmir kulüplerinin oluşturduğu güzel ortam. Biz başkanlar seviyesinde hep söylüyoruz. Daha dikkatli ve rekabetin kuralları içinde olacağız. Aynı zamanda birbirimizi yıpratmayacak bir maç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SANCAK VE ERTEN'DEN DOSTLUK ÇAĞRISI

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak iki takıma da başarılar dileyerek söze başladı. Mesut Sancak, "18 yıllık hasret sona eriyor. İzmir heyecanlı, hepimiz bu maçı bekliyoruz bütün İzmir gibi. Bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de daveti var. Bir dostluk yemeği yapacak. Umarım dostluk içinde geçecek bir maç olur. Bütün İzmir'in beklediği bu. İzmir'in hayali gerçek oluyor ama daha büyük hayallerimiz var. Keşke 8 takımın 3'ü, 4'ü, 5'i Süper Lig'de olabilse. O günleri de göreceğiz" diye konuştu.

İZVAK Başkanı Ali Erten de "Benim söyleyebileceğim tek şey skor; ne olursa olsun dostluk kazanacak, neticede İzmir kazanacak" yorumunu yaptı.

İki başkana Folkart'ın hazırladığı armaların yer aldığı flamalar hediye edildi.

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

SPOR Altay ve Göztepe'den dostluk rüzgarı

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