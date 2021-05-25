Altay ve Altınordu kozlarını finalde paylaşıyor
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Altay ve Altınordu kozlarını finalde paylaşıyor

Altay ve Altınordu kozlarını finalde paylaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay ve Altınordu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nde İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Altay ve Altınordu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İki İzmir takımının kozlarını paylaşacağı mücadelede kazanan taraf Süper Lig'e yükselecek.

Altay ve Altınordu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nde kozlarını paylaşacak. İzmir derbisine sahne olacak final maçı yarın saat 20.00'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Finali kazanacak takım gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek.

Altay'da hazırlıklar tamamlanmak üzere

Final öncesinde iki takımda da hazırlıklar tamamlanmak üzere. Altay, yarı finalin rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor müsabakasının ardından İzmir'e dönmedi. Siyah-beyazlı ekip, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, bugün yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek. Altay'da maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay'ın mücadeleye şu 11 ile başlaması bekleniyor:

"Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Erdem Uğurlu, Poko, Scuk, Regattin, Kappel, Erhan Çelenk ve Paixao"

Altınordu bugün İstanbul'a gidiyor

Altınordu ise yarı final rövanşında deplasmanda Samsunspor ile oynadığı maçın ardından hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler, İzmir'de yaptığı hazırlıkların ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek. Altınordu'da eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kırmızı kart cezası sona eren Hüsamettin Yener, final maçında eski takımına karşı kadroda yer alabilecek. Altınordu'nun final mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Erhan Erentürk, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Ufuk Budak, Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek ve Enis Destan" - İZMİR

Altay ve Altınordu kozlarını finalde paylaşıyor
Altay ve Altınordu kozlarını finalde paylaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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